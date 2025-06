Mussomeli, vertenza dei forestali e incontro a Palazzo Sgadari presenti alcuni sindaci del Vallone

MUSSOMELI – Riunione coi forestali a Palazzo Sgadari Mussomeli della FAI CISL, la FLAI CGIL e la UILA UIL per chiedere la riforma del comparto forestale. Presenti i sindaci del Vallone Saro Nuara Campofranco, Giuseppina Catania, Claudio Cipolla Milena e Giuseppe Catania Mussomeli. Si Tratta del settore dei dipendenti pubblici regionali, anche se a tempo determinato, formato da lavoratori che militano in un’ unica graduatoria distrettuale per provincia composta da 78isti, 101Iisti e 151isti risulta essere il più vetusto della regione Sicilia, Da diversi anni i sindacati cercano di creare una interlocuzione con i governi regionale che si sono succeduti da Lombardo a Cuffaro, da Crocetta a Musumeci, fino ad arrivare all’attuale governatore della Sicilia, Il Presidente Schifani, per non parlare degli assessori designati al ramo i quali hanno provato a dare risposte ma senza alcun esito fino alla stato attuale. I sindacalisti confederali di settore, quali Adolfo Scotti per la FAI CISL, Tonino Russo per la FLAI CGIL e Nino Marino per la UILA UIL, da diversi anni cercano risposte mai avute, fino ad arrivare alla manifestazione del 26/03/2025, dove nonostante le migliaia di lavoratrice/lavoratori presenti davanti palazzo regione Sicilia, lo stesso presidente non ha voluto interloquire con le rappresentanze sindacali regionali di settore. L’incontro di venerdì 13/06, ha avuto lo scopo di sensibilizzare i sindaci, presenti alla riunione. (IL VIDEO)