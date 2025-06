Mussomeli, solennità del Corpus Domini con confraternite ed autorità in processione

MUSSOMELI – La solennità del Corpus Domini con le relative incombenze organizzative riservate all’Arciconfraternita “SS. Sacramento” alla Madrice di concerto coll’Arciprete Padre Achille Lomanto,, entra nel vivo della ricorrenza e viene annunciata, oggi a mezzogiorno,, col gioioso suono delle campane e con lo sparo dei 21 colpi a cannone. Prosegue stasera, alle ore 19, presso la chiesa Madre con la celebrazione dei Vespri solenni, seguita dal rito della cantata dei fratelli, presentazione dei nuovi novizi e la benedizione del nuovo labaro dell’Arciconfraternita. Parteciperanno le autorità civili, militari e religiose. Saranno presenti anche le locali cinque confraternite con labari e mazzieri che nell’ottavario, poi, saranno impegnate autonomamente, a turno, nei riti eucaristici pomeridiani con celebrazione di messa e processione attraverso le vie del proprio quartiere. Una settimana intera in cui, lungo, i percorsi processionali saranno allestite le tradizionali “figureddre” per la benedizione eucaristica. Intanto, domani mattina, dopo lo sparo mattutino dei 21 colpi a cannone, nella chiesa Madre, si alterneranno le celebrazioni di messe alle ore 09,00 – 11,00. Alle 18,00 è previsto il corteo delle autorità civili e militari dal Municipio in direzione della Chiesa Madre, accompagnato dal complesso bandistico “Mons Mellis” per la partecipazione alla Messa solenne. Alle 19,30, solenne processione del SS. Sacramento, attraverso le vie cittadine, con la partecipazione dei Sacerdoti e Religiosi, Autorità Civili e Militari, Confraternite, Associazioni e Congregazioni. Anticamente e tradizionalmente, questa ricorrenza veniva chiamata “ ‘a festa du Signuri”, assai sentita e partecipata. Va detto che nell’ottavario che seguirà è questo l’ordine delle chiese interessate ai riti eucaristici: Lunedì, la chiesa Madre celebrerà messa all’aperto, in zona rione Dalmazia, esattamente nel cortile Casa di Riposo “P. Calà” con conclusione nella chiesa dei Monti; Martedì, Chiesa della Trasfigurazione; mercoledì chiesa Cristo Re; giovedì Santuario Maria SS. Dei Miracoli, venerdì chiesa S.Enrico, sabato chiesa del Carmelo e domenica chiesa di San Giovanni Battista.