Mussomeli, Prima settimana Summer Camp presenti 100 bambini e bambine :

MUSSOMELI – Con la partecipazione di 100 bambine e bambini tra gli 8 e i 14 anni, è ufficialmente partito il Summer Camp 2025, progetto educativo promosso da Strauss APS, che, nell’ambito di “Approdo del Sé – Mussomeli Officina Socioculturale”; è stato pensato per la comunità giovanile locale. Le attività, ideate e implementate con la collaborazione dei volontari del Corpo Europeo di Solidarietà, pongono al centro i diritti fondamentali dell’infanzia, i valori europei e la formazione alla cittadinanza attiva. Un numero così elevato di iscrizioni rappresenta un chiaro segnale del bisogno profondo e diffuso di supporto educativo per le famiglie nel periodo immediatamente successivo alla fine dell’anno scolastico. Il coinvolgimento diretto di 100 famiglie testimonia quanto sia urgente garantire spazi sicuri, accessibili e formativi per i più giovani, soprattutto nei mesi estivi. In un contesto europeo sempre più interconnesso, il Summer Camp si propone come laboratorio concreto dei principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dagli European Youth Goals, offrendo ai partecipanti attività in lingua inglese, giochi cooperativi, laboratori creativi e momenti di riflessione pensati per promuovere:Inclusione sociale e culturale, Sostenibilità ambientale, Partecipazione democratica, Consapevolezza dei propri diritti e doveri. Fiore all’occhiello di questa edizione, il Passaporto delle Competenze, uno strumento di riflessione e riconoscimento del proprio percorso di crescita, legato ai temi dell’autonomia, del rispetto, della diversità e della responsabilità civica. Accanto ai volontari europei, un gruppo numeroso di giovanissimi volontari locali, ancora studenti, ha scelto spontaneamente di offrire il proprio tempo libero per sostenere attivamente il Summer Camp. La loro presenza rappresenta un esempio concreto di impegno civico e partecipazione giovanile, a dimostrazione che la cittadinanza attiva si costruisce dal basso, a partire dai più giovani. Il team organizzativo desidera infine ringraziare l’Amministrazione Comunale per la collaborazione dimostrata e per la disponibilità degli spazi concessi, che ha reso possibile la realizzazione di questa esperienza educativa così significativa per tutta la comunità. Roberta Lanzalaco, responsabile delle politiche giovanili di Strauss APS, si esprime così: “Stiamo dedicando ampio spazio al diritto di ogni bambino e bambina a sognare e costruire liberamente il proprio futuro, senza ostacoli, esclusioni o costrizioni. Questo Summer Camp non è solo un’esperienza ricreativa: è una risposta educativa concreta a un bisogno collettivo, è educazione alla libertà, è formazione di cittadine e cittadini europei consapevoli. Perché un’estate che educa ai diritti è un investimento reale nel futuro di tutti