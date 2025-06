Mussomeli, periodo estivo regole ed orari per gli eventi in programma. L’informativa del sindaco

MUSSOMELI – Mentre a più mani lavorano al completamento del carnet estivo 2025 con eventi musicali, culturali, sportivi ed altro ancora, il sindaco Catania ha preannunciato – in una sua nota – che al riguardo “sarà un’estate all’insegna della collaborazione con le attività del territorio, in particolare con gli operatori del settore servizi e ristorazione. Una vera sinergia per valorizzare il nostro paese e viverlo insieme”. Intanto, c’è la comunicazione sindacale del 16 giugno 2025 per il periodo estivo, vigente dal 1 giugno al 30 settembre 2025, durante il quale entreranno in vigore alcune nuove regole riguardanti orari della diffusione sonora (musica); somministrazione di alimenti e bevande e norme igienico -sanitarie. Nello specifico: Musica (in e out.door) Lunedì e giovedì ore 10 – ore 01,30; Venerdì-domenica, prefestivi e festivi ore10 – ore 02,00; somministrazione di cibi e bevande: lunedì e giovedì ore 06 – ore 02,00; Venerdì-domenica, prefestivi e festivi ore 06,00 – ore 02,30: Igiene e decoro: i gestori devono mantenere pulito e ordinato lo spazio concesso e i 20 metri circostanti. Il sindaco Catania confida nella collaborazione di tutti “per garantire un’estate vivace ma rispettosa delle regole della quiete pubblica”.