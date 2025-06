Mussomeli, Partecipati Vespri solenni nella vigilia del Corpus Domini. Cantata dei Fratelli e benedizione nuovo labaro

MUSSOMELI – Vespri solenni partecipati alla Madrice in occasione del Corpus Domini, presieduti dall’Arciprete Padre Achille Lomanto. presenti le cinque delegazioni locali con le proprie insegne: L’Arciconfraternita della Madrice e le confraternite del Carmelo, S. Enrico, San Giovanni Battista e del Santuario. La presenza dell’amministrazione comunale è stata assicurata dal vice Sindaco Lo Conte, dal Presidente del Consiglio comunale Gianluca Nigrelli. Presente anche il Comandante della Guardia di Finanza Salvo Imbesi,la delegazione della polizia municipale, Vigili del Fuoco, Fratres e Croce Rossa. Durante la celebrazione del Vespri il priore Alessio Barba ha chiesto all’arciprete Padre Achille la benedizione per i quattro aspiranti novizi Vincenzo Messina Lomanto, Salvatore Morreale, Francesco Dominico Sorce e Michela Sorce e per i dodici confrati che col rito della vestizione entreranno a far parte del sodalizio confraternale della Madrice. Questi i loro nomi: Michele Antinoro, Salvatore D’Amico, Mario Buttaci, Matteo Clizia, Matteo Indelicato, Calogero Lombardo, Domenico Nigrelli, Davide Ognibene, Giuseppe Pistone, Enzo Ricotta, Salvatore Sola, Maria Valenza. Durante la celebrazione è stato benedetto il nuovo labaro dell’Arciconfraternita.