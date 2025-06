Mussomeli, nella chiesa del Borgo Polizzello celebrata la festa dei Santi Pietro e Paolo

MUSSOMELI – Ieri, giornata liturgica dei Santi Pietro e Paolo, e nel Borgo Polizzello, la ricorrenza è stata tenuta nella debita considerazione. Da dire che nel lontano passato, la chiesetta, dotata anche di belle icone, celebrava la ricorrenza animata dal compianto parroco Padre Giuseppe Mulè. Il mutato clima dei tempi, però, con le sue alterne vicende, purtroppo, decretava il rallentamento e, persino la sospensione delle attività, certamente con dispiacere dei residenti che, nella zona, si assottigliavano sempre di più. In quest’ultimo decennio, non è passato inosservato un certo risveglio della zona, dovuta anche alla promozione turistica che lascerebbe il suo segno. Già da qualche anno in questa chiesetta la solennità dei Santi Pietro e Paolo risulta essere partecipata con celebrazione di messa e, qualche volta, di processione, grazie alla collaborazione della Confraternita di Maria SS. Del Carmelo. Intanto, ieri, il parroco Padre Rosario Castiglione, con la sua comunità parrocchiale del Carmelo, nelle ore pomeridiane, ha celebrato la Santa Messa amche con la presenza di devoti giunti sul posto.