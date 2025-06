Mussomeli, costituita segreteria provinciale sindacato CO.IN.A. (Coordinamento Infermieristico Autonomo). Osvaldo Barba presidente provinciale

MUSSOMELI – Si è costituita in questi giorni Mussomeli la segreteria provinciale del sindacato CO.IN.A. il Coordinamento Infermieristico Autonomo composto da Osvaldo Barba (Segretario provinciale), Calogero Diliberto (Segretario amministrativo) entrambi in servizio presso il Blocco Operatorio del P.O. di Mussomeli, Giuseppe Mantio in servizio presso il Pronto Soccorso del P.O. Mussomeli (Segretario aziendale “M.I. Longo”) e Antonio Sorce in servizio presso l’Urologia del “S.Elia” (Segretario aziendale “S. Elia”). “Cosi come 15 anni fa – hanno scritto in una noita i promotori- quando è partita la nostra esperienza e partecipazione attiva in un sindacato di categoria, anche questa nuova opportunità nasce dalla condivisione di punti di vista e di intenti. Il gruppo storico è sempre lo stesso e quando ci siamo incontrati davanti al consueto caffè del fine settimana, abbiamo deciso che forse non era ancora giunto il momento di abbandonare del tutto il bagaglio sindacale acquisito negli anni per metterlo a disposizione di coloro i quali ritengono di potersi avvalersi della nostra esperienza. Il nostro primo obiettivo è quello di chiedere un incontro con il management aziendale per presentarci e far conoscere quale è la nostra mission. In autunno poi partiremo con un evento formativo residenziale attraverso il quale incontreremo tutti coloro che lo vorranno per parlare di programmazione e prossimi interventi futuri.”