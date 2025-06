Mussomeli, Centro estivo 2025: Iscrizioni aperte

MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli informa le famiglie residenti con figli di età compresa tra i 3 e i 16 anni che è possibile presentare istanza di iscrizione alle attività estive 2025: Centri estivi; Servizi socioeducativi territoriali; Centri con funzione educativa e ricreativa; Le attività saranno realizzate grazie al finanziamento assegnato al nostro Comune dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per un importo di € 10.141,04. La scadenza della present6azione delle domande: 30 giugno 2025. Le istanze possono essere consegnate al protocollo del Comune o inviate via PEC a: comunemussomeli@legalmail