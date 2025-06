Maltempo in Sicilia: tromba d’aria nel Siracusano e temporali a Palermo, danni e disagi in tutta l’Isola

La Sicilia flagellata dal maltempo. Una violenta ondata di pioggia, vento e temporali ha investito oggi diverse province dell’Isola, causando allagamenti, danni a strutture e numerosi interventi dei soccorritori. La Protezione civile regionale ha diramato per l’intera giornata l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

La perturbazione, di origine atlantica, ha raggiunto il Tirreno meridionale nella notte, scaricando piogge torrenziali e raffiche di vento particolarmente violente, che hanno colpito in modo significativo Palermo e la provincia di Siracusa.

Nel capoluogo siciliano il maltempo ha causato gravi disagi alla viabilità. Le piogge intense hanno trasformato in fiumi viale Regione Siciliana, via Messina Marine, via Pitrè e via Perpignano. Decine le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco, impegnati in interventi per auto rimaste bloccate dall’acqua, come accaduto in via Imera, dove due automobilisti sono stati tratti in salvo. In via Leopardi la caduta di un albero ha danneggiato una vettura in sosta, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Momenti di paura anche nel Siracusano, dove una tromba d’aria ha colpito la frazione di Pedagaggi, nel territorio di Carlentini. Le raffiche, che secondo i rilevamenti hanno superato i 120 chilometri orari, hanno scoperchiato tetti di abitazioni e capannoni agricoli, provocando danni ingenti a coltivazioni e infrastrutture. Non si registrano feriti, ma resta alta l’attenzione delle autorità locali, impegnate nella verifica delle condizioni di sicurezza.

Il Dipartimento regionale di Protezione civile invita alla massima prudenza, soprattutto nelle aree collinari e costiere, dove sono possibili ulteriori rovesci e raffiche nelle prossime ore. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche, secondo le previsioni, potrebbe estendersi anche alle zone centrali e orientali dell’Isola entro la serata.

Il maltempo ha riacceso il dibattito sulla fragilità idrogeologica di molte aree urbane e rurali siciliane, spesso prive di adeguati sistemi di drenaggio e con una manutenzione carente del verde pubblico. In diverse zone, i cittadini lamentano l’assenza di interventi preventivi nonostante i frequenti episodi estremi degli ultimi anni.

L’ondata di maltempo odierna conferma, ancora una volta, la vulnerabilità del territorio isolano di fronte ai cambiamenti climatici e l’urgenza di investimenti strutturali per la messa in sicurezza delle città e delle campagne.

Le autorità regionali restano in stato di allerta e seguiranno l’evolversi della situazione nelle prossime ore.