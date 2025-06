La mussomelese Giorgia Dilena ritira a Roma pergamena del “Premio America Giovani”

MUSSOMELI – L’ha ritirata a Roma, presso la Camera dei Deputati, la pergamena del “Premio America Giovani”, la talentuosa mussomelese Giorgia Dilena che da sempre ha amato i libri, il sapere e la cultura in genere. Orgogliosi i genitori, hanno voluto condividere sul social tale riconoscimento. “Con immensa emozione, condividiamo l’orgoglio di vedere Giorgia premiata alla Camera dei Deputati con il Premio America Giovani. Il suo talento e la sua dedizione le hanno aperto la strada verso un Master in Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy. Brilla ancora, figlia nostra”.