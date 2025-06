La Breccialfiorata del Corpus Domini di Acquaviva alla nona edizione. Si inizia giovedì

ACQUAVIVA – Arriva la Breccialfiorata acquaviveve e gli organizzatori hanno diffuso il programma che porta le firme del sindaco Salvatore Caruso, del presidente della Proloco Crocetta Federico e dell’assessore al Turismo Antonio Tagliarini. Si inizia giovedì 19 con la posa dei pannelli artistici sulla via Vittorio Emanuele, Via Garibaldi. Allestimento Via San Francesco a cura delle signore delle rose. Alle ore 18,30, Santa Messa nella chiesa Maria SS. Della Luce; alle ore 19, in Piazza Municipio inaugurazione Breccialfiorata del Corpus Domini con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. Nella giornata di venerdì, a cura della Pro Loco, è previsto lo spettacolo musicale con i “Tho for Tho in Piazza Plado Mosca, mentre il sabato, Mbriulata e vino con l’animazione di Fonzie. Domenica, solennità del Corpus Domini, presso la Chiesa Maria SS della Luce, celebrazione di messe alle ore 8,30 e 18 e subito dopo processione del SS. Sacramento per le vie cittadine con sosta davanti gli altarini eucaristici. Nelle sopracitate giornate, per l’intera la giornata, è segnata la visita del percorso Sacro-artistico e, per l’occasione sarà possibile visitare il Museo dell’Emigrazione e delle Immagini Sacre presso il Centro Socio Culturale in Viale Trieste.