Kate Middleton non partecipa a Royal Ascot, il forfait all’ultimo minuto

(Adnkronos) – Niente Royal Ascot per Kate Middleton quest'anno. La principessa del Galles era attesa oggi insieme a suo marito William e a re Carlo e la regina Camilla a uno degli eventi più mondani dell'anno e invece all'ultimo minuto ha fatto sapere che non sarà presente. Una decisione, quella di rinunciare a un evento programmato, che ha subito generato preoccupazione nel Regno Unito. Kate ha fatto sapere di essere dispiaciuta per aver perso l'evento sportivo nel Berkshire. La principessa di Galles sta tornando gradualmente alla vita pubblica dopo la diagnosi di cancro dello scorso anno (ora in remissione) e solo qualche giorno fa ha visitato il V&A East Storehouse di Londra e poi ha partecipato al 'Trooping the Colour' con tutta la famiglia. Una settimana piena, che potrebbe averla stancata. La principessa sta cercando di trovare il giusto equilibrio, secondo fonti reali citate dalla Bbc, mentre torna a pieno regime agli impegni pubblici.