Juventus, ufficiale il rinnovo di Tudor. E Conte allontana il ritorno

(Adnkronos) –

Igor Tudor rinnova con la Juventus. Oggi, venerdì 13 giugno, il club bianconero ha comunicato il prolungamento del contratto del tecnico croato, subentrato a Thiago Motta nel corso della scorsa stagione, in scadenza il prossimo 30 giugno. Tudor ha firmato per un altro anno, con opzione per la stagione successiva, come comunicato sul sito ufficiale bianconero: "Da oggi è ufficiale il suo rinnovo di contratto. Tudor si è legato al nostro Club fino al 30 giugno 2027 – con opzione sul 2028 – e anche nelle prossime stagioni guiderà la Prima Squadra Maschile, a partire dalla prima competizione ufficiale che andrà in scena negli Stati Uniti, la FIFA Club World Cup". La conferma di Tudor era arrivata già nei giorni scorsi attraverso le parole di Damien Comolli, neo dirigente della Juventus, dopo un breve casting in cui i bianconeri hanno incassato rifiuti pesanti. Tra questi anche quello di Antonio Conte, tecnico del Napoli che, dopo aver vinto lo scudetto con i partenopei, ha deciso di rimanere alla guida degli azzurri, ma che ha smentito ogni contatto con la Juve, in cui ha militato prima da calciatore e poi da allenatore. "Quello che mi è dispiaciuto è che su una possibilità di un eventuale divorzio tra me e il Napoli, a un mese o un mese e mezzo dalla fine del campionato si sia iniziato a parlare di me alla Juventus", ha detto Conte a Buffa Talks, "io non avevo nessun accordo con la Juventus. A chiunque ha provato ad avvicinarsi ho sempre detto: 'Signori, non incontro niente e nessuno, non parlerò con niente e con nessuno fino a quando non avrò parlato con il presidente'". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)