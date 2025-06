Incontro di lavoro a Palermo: sindaco di Mussomeli col Ministro della Cultura e assessore regionale BB.CC.

MUSSOMELI – Pomeriggio dell’altro ieri in trasferta a Palermo del sindaco Giuseppe Catania per la promozione del Castello Manfredonico. Un incontro di lavoro mirato con l’assessore Regionale ai Beni Culturali Francesco Scarpinato ed il Ministro della Cultura Alessandro Giuli per condividere idee e progetti riguardanti il territorio. “Un incontro che lascia il segno – ha commentato Il sindaco Catania – carico di entusiasmo e concretezza per il futuro. La cultura è il cuore pulsante della nostra identità”. Per la circostanza il sindaco Catania ha presentato e donato al Ministro Giuli il volume “IL TITANO DI PIETRA”: Mussomeli e il suo Castello” dello scrittore e giornalista Roberto Mistretta.