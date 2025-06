Gigi Campanile come sta dopo l’intervento, Dolcenera: “Riesci a camminare…”

(Adnkronos) –

Gigi Campanile si è sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo l'annuncio del ricovero in ospedale, Dolcenera ha aggiornato i follower sulle condizioni di salute del compagno. "L'intervento è ok", ha spiegato la cantante a corredo di un video che ritrae la coppia tra i corridoi dell'ospedale.

Lo scorso lunedì, 16 giugno, Dolcenera aveva condiviso un post sui social, a corredo di un dolce messaggio, in cui mostrava il compagno Gigi Campanile sul letto dell'ospedale di Careggi, in provincia di Firenze. "Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio", aveva scritto la cantante senza specificare, tuttavia, la causa del ricovero. Dalle foto pubblicate su Instagram, Dolcenera aveva solo fatto sapere che Campanile si trovava nel reparto di chirurgia d'urgenza. Oggi, mercoledì 18 giugno, la cantante ha condiviso un aggiornamento sulle condizioni di salute del compagno, che si è sottoposto all'intervento. "Riusciamo a camminare amore? Hai una bella cera però ti devo dire…", dice Dolcenera mentre riprende il marito che tenta di camminare, con qualche difficoltà. "Sei super figo devo dire…", ha aggiunto, strappando un sorriso al compagno. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)