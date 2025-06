Festa al “Virgilio” di Mussomeli fra pensionamenti e nuovi ingressi

MUSSOMELI – L’Istituto Virgilio ha festeggiato ieri, 13 giugno, il pensionamento del Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Maggio, dei docenti Antonella Granatella, Orazio Amenta, Paolino Pardi, Anna Genco Russo, Vincenzo Galante e delle collaboratrici scolastiche Michela Di Francesco e Salvina Di Carlo. Nella stessa mattinata ha avuto luogo l’esame per la conferma in ruolo del Prof. Ercole La Russa. Una grande festa, insomma, per accogliere nuove leve pronte a mettersi in gioco, e per salutare colonne portanti dell’Istituto, veri e propri punti di riferimento per la scuola, soprattutto per i ragazzi. Ognuno di loro rappresentava ieri, come ha sottolineato la prof.ssa Granatella nel suo intervento, le diverse anime dell’Istituto che, da sempre, si intrecciano in sinergia e si completano in sostanza. Il Dirigente Scolastico, poi, le rappresentava nella loro globalità, lui che per cinque anni ha guidato l’Istituto facendo sì che quella sinergia potesse essere proficua e produttiva. La grande famiglia del Virgilio riunita ha voluto omaggiarli, quindi, per il contributo che hanno dato alla scuola, per il loro operato sempre orientato al bene e alla crescita delle nuove generazioni. Tanti auguri a tutti!