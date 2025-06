Corridoio Vasariano in notturna, al via le visite serali

(Adnkronos) – La magia e l'atmosfera del Corridoio Vasariano degli Uffizi in notturna. Il leggendario passaggio aereo sopra il cuore di Firenze, riaperto dopo otto anni di chiusura il 21 dicembre dello scorso anno, si apre ora anche alle visite serali, effettuate, a differenza di quelle ordinarie diurne, senza la necessità di abbinamento al biglietto ordinario della Galleria. Il museo ha infatti organizzato tour accompagnati serali straordinari a gruppi, tutti i venerdì, dalle 19 alle ore 23, al via dal 4 luglio (e fino al 26 dicembre, con esclusione del 15 agosto), distribuiti su dieci turni (partenze previste alle 19, 19.20, 19.40, 20, 20.20, 20.40, 21, 21.20, 21.40, 21.50). Il biglietto costa 20 euro (gratuità prevista nei casi di legge, così come per l’ingresso ridotto a 2 euro), ed è necessaria la prenotazione, che è possibile effettuare online, tramite call center e nelle biglietterie ‘fisiche’ negli orari di apertura ordinaria del museo; non sarà possibile indicare più di 5 biglietti contemporaneamente. La durata complessiva della visita è di circa 45 minuti. Il punto di ritrovo è l’accesso adiacente all’infopoint del Piazzale degli Uffizi, di fianco alla Loggia dei Lanzi. I visitatori dovranno presentarsi tassativamente almeno 10 minuti prima dell’orario di ingresso prenotato e indicato sul biglietto. Il mancato rispetto dell’orario comporta la perdita del diritto di accesso. L’uscita avverrà dal Giardino di Boboli direttamente in Piazza Pitti, attraverso il varco del Rondò di Bacco. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)