Concept Amg Gt XX, così ad Affalterbach immaginano le sportive a quattro porte di domani

(Adnkronos) – Tecnologia eccezionale, resistenza di alto livello, ricarica iper-veloce e un design altamente emozionale: sono i punti forti del Concept Amg Gt XX, un programma tecnologico pionieristico che offre un’impressionante visione della futura sportiva di serie a quattro porte di Mercedes. Con tre motori a flusso assiale e una batteria ad alte prestazioni sviluppata da zero, il marchio di Affalterbach presenta un concept di propulsione rivoluzionario che consente una dimensione prestazionale completamente nuova. Include numerose soluzioni tecniche destinate all’utilizzo nei successivi modelli di serie basati sull’architettura elettrica ad alte prestazioni Amg (Amg.Ea). Le basi tecnologiche del concept sono state sviluppate originariamente dallo specialista britannico di motori elettrici YASA – una controllata al 100% di Mercedes-Benz AG. Per l’applicazione nel prototipo e successivamente nella produzione di serie, il concept è stato portato ad un livello di prestazioni completamente nuovo. I specialisti delle prestazioni di Affalterbach hanno inoltre sviluppato il software per la strategia di funzionamento, che sfrutta in modo ottimale l’alto rendimento dei motori nel veicolo tecnologico. I motori elettrici innovativi consentono un’alta potenza da un pacchetto estremamente compatto e entreranno in produzione di serie presso Mercedes-AMG nel 2026. Grazie a una potenza di picco superiore a 1.000 kW, il Concept Amg Gt XX può raggiungere una velocità massima di oltre 360 km/h. In combinazione con la nuova batteria ad alte prestazioni, i tre motori a flusso assiale fissano un nuovo benchmark, in particolare per quanto riguarda la potenza continua. Questo permette al Concept Amg Gt XX di essere spinto ripetutamente al limite, offrendo un inedito livello di prestazioni continue, fino ad oggi quasi impensabile nel mondo della mobilità elettrica. La batteria rimane in un intervallo di temperatura ottimale anche durante la guida intensa, consentendo non solo prestazioni su strada ma anche una ricarica estremamente veloce. Il veicolo concept può ricaricare energia per circa 400 chilometri di autonomia (WLTP) in circa cinque minuti, una distanza all’incirca equivalente a quella da Affalterbach a Spa-Francorchamps. Dopo la sosta per la ricarica, il veicolo può erogare immediatamente la massima potenza – una capacità senza precedenti. Come sottolinea Markus Schäfer, Membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, Development & Procurement "le best mind del nostro network globale R&D hanno contribuito con la loro vasta esperienza – da Mercedes-Benz a Sindelfingen e Untertürkheim, a Mercedes-AMG ad Affalterbach, a YASA nel Regno Unito, fino ai nostri esperti di gruppi propulsori di Formula 1 del Mercedes AMG High Performance Powertrains a Brixworth. Insieme, hanno sviluppato il Concept Amg Gt XX e offrono una visione sulla tecnologia pionieristica del gruppo propulsore e sul futuro delle prestazioni. Il programma tecnologico spinge ulteriormente i confini e si avventura in nuovi territori. Il Concept Amg Gt XX, con i suoi tre motori a flusso assiale, porta ora prestazioni e resistenza ad un livello inimmaginabile". Per Michael Schiebe, CEO of Mercedes-AMG questo concept "rappresenta la prossima pietra miliare nella storia di Amg e crea una dimensione completamente nuova di prestazioni. Stiamo portando una tecnologia rivoluzionaria che ridefinisce le alte prestazioni. E la cosa migliore è che questa è una vera Amg in ogni fibra della sua essenza. Il cuore di una Amg è sempre stato il motore, e così sarà anche con la nostra architettura elettrica interna. Con il nostro motore ad alta tecnologia a flusso assiale, stiamo offrendo una nuova propulsione rivoluzionaria, senza pari in termini di densità di potenza, peso e ingombro. Questo si abbina a una nuova batteria ad alte prestazioni sviluppata da zero, che consente un livello di prestazioni e resistenza prima mai viste prima.” —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)