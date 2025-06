Caltanissetta. Si spegne improvvisamente a 58 anni Giuseppe Mastrosimone, stimato infermiere del Sant’Elia

Una notizia che ha scosso profondamente l’ambiente sanitario di Caltanissetta: Giuseppe Mastrosimone, 58 anni, infermiere in servizio presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Elia, è deceduto questa mattina in circostanze drammatiche.

L’uomo, che nei giorni scorsi era stato sottoposto a un intervento ed era attualmente in convalescenza, si era recato al pronto soccorso lamentando un intenso dolore toracico. Ma non avrebbe nemmeno fatto in tempo a spiegare ciò che stava provando: secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe accasciato improvvisamente, senza più riprendersi.

Immediato l’intervento dei sanitari presenti che, riconoscendolo, hanno tentato il tutto per tutto pur di salvarlo. Per oltre trenta minuti hanno praticato le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano. Un probabile arresto cardiaco lo ha stroncato sul colpo.

La sua scomparsa ha generato un’ondata di dolore tra colleghi e amici. In particolare, nel reparto in cui lavorava da tempo, Giuseppe era considerato un punto di riferimento: per la sua competenza, il suo equilibrio e il calore umano che sapeva trasmettere sia ai pazienti che ai compagni di lavoro.

Il lutto ha colpito non solo la Psichiatria, ma anche altri settori del presidio ospedaliero, dove Mastrosimone era conosciuto e stimato da tutti. Il suo ricordo resterà vivo tra chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.