Caltanissetta, al Tennis Club la presentazione del nuovo thriller di Salvo Toscano “La prossima vittima”

Giovedì 26 giugno, alle ore 18:45, il Tennis Club di Caltanissetta ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Salvo Toscano, “La prossima vittima”, pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori. L’evento è promosso dalla libreria Ubik Caltanissetta, sempre attenta a portare la letteratura di qualità nella città nissena.

Durante l’incontro, l’autore dialogherà con la giornalista Ivana Baiunco e Diletta Costanzo, offrendo al pubblico un’occasione per immergersi in una storia avvincente e ricca di tensione. “La prossima vittima” è infatti un thriller psicologico che si snoda tra le strade di Milano, dove un efferato omicidio riporta alla luce un mistero irrisolto e coinvolge due protagonisti d’eccezione: Santo Battaglia, ex poliziotto palermitano, e Albino Guarneri, ex sacerdote e ora investigatore.

La loro alleanza, fatta di contrasti e intuizioni, accompagna il lettore in un’indagine avvincente, tra segreti e colpi di scena che mettono a nudo la fragilità e la forza dell’animo umano.

L’appuntamento è a ingresso libero e rappresenta un’occasione preziosa per incontrare uno degli autori più interessanti del panorama noir italiano, già noto per la serie dei fratelli Corsaro. Con “La prossima vittima”, Salvo Toscano esplora nuovi orizzonti narrativi, confermandosi un maestro nel creare trame avvincenti e personaggi indimenticabili.

La libreria Ubik Caltanissetta, promotrice dell’incontro, continua così a sostenere la cultura e la passione per la lettura, portando la grande narrativa direttamente tra i lettori.