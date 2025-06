Bruxelles, tensioni polizia-manifestanti a protesta per Gaza – Video

(Adnkronos) – Manifestazione per Gaza oggi a Bruxelles, a pochi passi dalle sedi del Consiglio e della Commissione europea, e momenti di tensione con la polizia belga. In particolare quando alcuni manifestanti pro pal hanno lanciato vernice rossa contro le vetrine di un supermercato accusato di complicità con Israele attraverso accordi commerciali. Le forze dell'ordine hanno anche effettuato alcuni fermi, tra cui giovani attiviste che portavano con sé bambolotti per denunciare l'uccisione di bambini nella Striscia di Gaza. Le identificazioni sono avvenute in Avenue de Cortenbergh. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)