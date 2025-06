Auto contro moto, muore centauro sulla ‘Settentrionale Sicula’.

Tragedia sulle strade del Palermitano. Un grave incidente si è verificato lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, all’altezza del chilometro 202,600 nel territorio di Campofelice di Roccella, dove una moto e un’auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, deceduto sul colpo a seguito del violento impatto. Inutili i soccorsi del personale del 118, prontamente intervenuto insieme alle forze dell’ordine e alle squadre dell’Anas, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

Il traffico risulta fortemente rallentato in direzione Trapani, nel tratto interessato dall’incidente. Le operazioni di rilievo e rimozione dei mezzi sono tuttora in corso, mentre si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.