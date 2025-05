Sutera, Nino Pardi riconfermato segretario di circolo PD

SUTERA – E’ stato riconfermato dal congresso svoltosi il 26 maggio 2025 il nostro segretario di Circolo Nino Pardi con voto all’unanimità degli iscritti. Il Direttivo è composto da Carmelo Lombardo e dalla nostra consigliera comunale Carmelina Alongi. Nello stesso congresso abbiamo votato per Renzo Bufalino come segretario provinciale e l’On. Anthony Barbagallo come segretario regionale. “Auspichiamo che si ritrovi l’unità del partito sia a livello provinciale che a livello regionale. Speriamo – continua il neo segretario di circolo- che l’energia profusa per le lotte intestine sia tutta concentrata per battere questa destra che a tutti livelli si sta dimostrando non all’altezza della situazione sia a livello economico e sociale e sia di politica estera. A Sutera, finalmente abbiamo potuto celebrare un Congresso poichè abbiamo superato il numero minimo degli iscritti e speriamo di continuare su questa scia”