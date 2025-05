Prima Edizione dello Slalom Città di Montedoro.Un successo

MONTEDORO – Si è svolto domenica scorsa il primo storico Slalom Città di Montedoro, un evento sportivo che ha riscosso grande entusiasmo tra appassionati e piloti locali. Nato dall’idea di un gruppo di piloti residenti nel paese, l’evento è stato organizzato in collaborazione con Sport Design di Mike Cannizzaro e con il supporto dell’EPS MSP e dell’ amministrazione Comunale. L’evento ha rappresentato un importante momento di valorizzazione dello sport motoristico in Sicilia, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole e delle norme vigenti in un contesto motoristico spettacolare. Lo Slalom si è svolto sulla SP 23 per una lunghezza di circa 2.9 km. La manifestazione si è articolata su tre manche, ognuna caratterizzata da 9 postazioni di rallentamento, che hanno messo alla prova le abilità dei partecipanti e il loro controllo del veicolo. L’atmosfera durante tutta la giornata stata di grande entusiasmo, con numerosi supporter e appassionati che hanno seguito da vicino le evoluzioni dei piloti. La riuscita dell’evento ha dimostrato come la passione e la collaborazione tra enti e privati possano contribuire a promuovere lo sport motoristico in modo responsabile e coinvolgente. Il primo Slalom Città di Montedoro si è concluso con un grande successo, lasciando spazio all’auspicio di poter ripetere questa esperienza anche negli anni a venire, con l’obiettivo di far conoscere ancora di più le potenzialità di questa disciplina nel cuore della Sicilia.