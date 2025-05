Mussomeli, riconvocato per domani pomeriggio consiglio comunale. Trattazione punti già rinviati

MUSSOMELI – Torna a riunirsi domani pomeriggio alle ore 18 presso Palazzo Sgadari il consiglio comunale, riconvocato dal presidente Gialuca Nigrelli per la trattazione dei punti rinviati nella precedente assiste comunale ed esattamente: risoluzione consensuale della convenzione per la gestione della segreteria comunale in forma associata col comune di Acquaviva Platani; approvazione regolamento per il pagamento dell’integrazione rette di ricovero presso strutture residenziali a carattere socio sanitario (RSA) e criteri per la compartecipazione; riconoscimento debiti fuori bilancio.