Mussomeli, pellegrini a piedi fino a Castel Bilici. 51 in cammino per la messa pomeridiana

MUSSOMELI –Anche quest’anno pellegrini mussomelesi al Santuario di Castl Bilici. Un cammino in aperta, attraversando sentieri dei nostri territori, a contatto diretto con la natura. Una tradizione devozionale, sentita e partecipata che consente anche di scoprire le meraviglie dei nostri luoghi. Un numero di partecipanti ormai costante, ma quest’anno ancora più elevato con i suoi 51 pellegrini che, comunque, non hanno superato i 70 del 2014. E così due gruppi autonomi, con raduno al Campo sportivo si sono messi in cammino con percorsi diversi. Il primo è partito alle 6,30, con sosta alla cappella “Santa Duminica” con 19 partecipanti e con una percorrenza scelta dal gruppo stesso, con l’arrivo al Santuario di Bilici intorno alle 12,30 dove hanno trovato anche il ristoro; il secondo, invece, è partito alle 8,00 con 32 partecipanti che, dopo i ragguagli particolareggiati sull’itinerario da percorrere, con soste lungo il percorso, anche per il pranzo delle 12, illustrati da Vittorio Catania, si sono messi in cammino con la preghiera iniziale proposta da Dario Falletta. Dopo la pausa pranzo, in contrada Chiapperia, la numerosa comitiva ha ripreso il cammino per raggiungere Castel Bilici passando sopra la galleria ferroviaria e da li attraversando poi la “Via dei Frati” raggiungendo così il Santuario intorno alle 15:45 accolti da Padre Bernardo Briganti. I due gruppii hanno seguito la Messa delle 17:30, officiata da padre Spilla Al termine, il loro rientro in sede è stato affidato ai provvidenziali e occasionali mezzi di trasporto.