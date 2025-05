Mussomeli, Oggi e domani Sagra della Ricotta e del Cannolo.Degustazioni e Folk

MUSSOMELI – Mussomeli in festa per la sagra della ricotta e del cannolo. E’ la settima edizione dell’evento che nei primi di maggio entra in azione. Due giorni (solitamente sabato e domenica) in cui la promozione del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali si impongono all’attenzione di quanti non lasciano sfuggire i fine settimana per i loro weekend gastronomici. Degustazione di ricotta e di cannolo, ma quest’anno c’è anche la degustazione dalla pasta con le fave, o come localmente viene chiamata “fritteddra”. Ma oltre alla gastronomia c’è spazio anche per altre attività che si svolgeranno durante l’arco delle due giornate sia per i bambini, per i giovani e meno giovani. Infatti sabato sera, dalle 20,30 entrano in campo le scuole di ballo del circondario con l’animazione della coreografa Petronela Calciu. E’ previsto anche l’intrattenimento dei cabarettisti Duo di Coppe; dalle ore 21 alle 24 degustazione ricotta, tuma e cannolo. La domenica si inizia alle ore 8,30 alle 10,30 con la colazione con la ricotta calda; dalle 9 alle 13 distribuzione di cannoli, alle ore 12,30 degustazione di pasta con fave e ricotta; dalle 10,30 alle 13, zucchero filato e animazione per bambini con gonfiabili; dalle 17 alle 19 animazione gruppo folcloristico Dabaria Folk. Il programma, che porta le firme dell’assessore al turismo Seby Lo Conte, dell’assessore alle attività produttive Michele Spoto, del presidente dell’associazione San Pasquale Alessandro Noto, della presidente della Proloco Zina Falzone e del sindaco on. Giuseppe Catania, rileva anche i momenti della festa religiosa di San Pasquale con messa alle 19 e successivamente, alle 20, la processione con il simulacro di San Pasquale trainato dai buoi. Al rientro della processione degustazione di pasta con fave e ricotta.