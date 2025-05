Mussomeli, Cresime nella Chiesa Madre

MUSSOMELI – La comunità parrocchiale della Madrice in festa per la celebrazione delle cresime amministrate ieri mattina nella Chiesa Madre. I 10 cresimandi, preparati dalle catechiste, hanno dato l’avvio all’ingresso introitale verso l’altare per presenziare e ricevere il sacramento della cresima. Ha presieduto la liturgia il vescovo della diocesi mons. Mario Russotto che è stato accompagnato a Mussomeli dal segretario don Salvatore Cardulo. Era presente alla cerimonia anche l’arciprete Padre Achille Lomanto che li ha presentati al presule. Questi i loro nomi: Carmelo Angelo Barba, Giuseppe Maria Bonfante, Mattia Di Nola, Irene Genco Russo, Giuseppe Pio Genco Russo, Giorgia Carol Maida, Francesco Pio Mazzara, Stefania Siragusa, Luigi Pio Giardina e Anna Lisa Mistretta. Fiori bianchi adornavano l’altare mentre la liturgia è stata animata dalla corale parrocchiale. Durante il rito, rivolgendosi ai ragazzi, il vescovo ha chiesto preliminarmente ai cresimandi la conferma della loro adesione alla fede e durante la sua omelia ha sottolineato, rivolgendosi a loro: “Bisogna avere il coraggio di credere in quello che si crede”. Successivamente ha provveduto all’unzione col crisma sulla fronte dei cresimandi. Per tutto il rito sono state presenti ed attive le catechiste che alla fine hanno distribuito i ricordini della Cresima, fra gli applausi dei presenti. (il video)