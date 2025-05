Milano, morto dopo due settimane 13enne accoltellato in zona Porta Venezia

(Adnkronos) – E' morto dopo circa due settimane di ricovero in ospedale, in gravissime condizioni, il ragazzo di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio in cima alla scalinata che sbuca sul marciapiedi di viale Città di Fiume, in zona Porta Venezia a Milano. Il presunto responsabile, un cittadino cubano, era stato arrestato in un quartiere periferico di Pozzuolo Martesana con l’accusa di tentato omicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)