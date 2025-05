Mercato ortofrutticolo di Vittoria, al via la riqualificazione. Aricò: «Rilanciamo una delle principali strutture agroalimentari del Mezzogiorno»

Sono stati consegnati oggi, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, i lavori di riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Vittoria, nel Ragusano. Il progetto, finanziato dalla Regione Siciliana con quattro milioni di euro, a valere sulla riprogrammazione dei fondi del Piano di sviluppo e coesione 2014-2020, è stato portato avanti dal dipartimento regionale Tecnico e dal Genio civile di Ragusa.

«Si tratta di un altro segnale di attenzione del governo regionale nei confronti del settore dell’agricoltura – dice Aricò –. Questo mercato ortofrutticolo riveste un ruolo cruciale per l’economia della Sicilia sud-orientale, con un volume di scambi che si aggira attorno ai 400 milioni di euro annui. Strategica anche la sua posizione a pochi chilometri dall’aeroporto di Comiso, dove nascerà, per forte volontà del presidente Schifani, un’area cargo finanziata con 40 milioni di fondi Fsc 2021-2027. Gli interventi di ristrutturazione previsti, che prendono il via oggi, permetteranno di modernizzare le strutture, garantire una maggiore sicurezza degli ambienti e migliorare le condizioni operative per produttori e commercianti. L’obiettivo è il rilancio concreto di una delle principali strutture agroalimentari del Mezzogiorno italiano».