Infrastrutture, Lorefice(M5S): “Salvini dopo aver rotto i trenini, tenuto buono con Lego ponte sullo Stretto”

“Nel teatrino tragicomico del governo, mentre si litiga su tutto — persino sulla legalità — oggi assistiamo all’ennesima scenetta surreale: Meloni che frena Salvini sulle verifiche antimafia per il Ponte sullo Stretto. Il vicepremier leghista viene trattato ormai come un bambino discolo che, avendo già rotto tutti i suoi trenini con un chiodo, lo si tiene buono – lui e i suoi amichetti – dandogli il Lego versione ‘Ponte sullo Stretto’. Visto il livello di coesione interna la riflessione nasce spontanea: questo Governo non governa se stesso, figuriamoci un intero Paese.”

Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Politiche UE di Palazzo Madama.