Il progetto dell’Associazione “Mussomeli nella Storia” va avanti e ci sono nuovi ingressi

MUSSOMELI – Incontro pomeridiano dell’altro ieri alla biblioteca comunale, nella Sala “Rosario Livatino”, promosso dall’associazione culturale “Mussomeli nella Storia, di cui è presidente Mario Bertolone. Con i saluti iniziali degli organizzatori, i lavori sono stati condotti dai proff. Rina Genco e Silvestre Messina, Era presente anche l’assessore Jessica Valenza. Nel corso dell’incontro c’è stata la cerimonia di consegna da parte della Scuola elementare con il Libro “ricerche ambientali e del territorio” – Gente nuova (Insegnanti: Maria Vullo, Maria Carmela Giudici e Crocetta Lo Piparo); è seguita la consegna dell’opuscolo della Scuola media – “Calendario 2000” (Insegnanti: A. Muscarella, S. Borgesano, A. Barba, V .Giardina, S.Profita, S. Vaccaro, R. Curiale, V. Luvaro, R. Prisco, M. Callari); successivamente è stata consegnata la tesi di Salvatore Danilo Mistretta “Identità, conservazione e nuove municipalità. Il Vallone come sistema territoriale e il centro storico di Mussomeli come suo fulcro”; consegnata anche la tesi di Maria Genuardi “Il percorso dell’architettura a Mussomeli dell’individualismo dei palazzi nobiliari alla progettazione di “Mons Mellis Palace tour” e poi la consegna della tesi di Cecilia Amenta “Topografia dell’insediamento preistorico del Pizzo tre fontane”; Infine, lo spartito musicale della marcia funebre di Danilo Modica “Ecce Homo Mussomeli”. In tanti si sono alternati al microfono con il loro argomentare sulle opere consegnate all’associazione che provvederà a depositarle presso la biblioteca comunale. Così Maria Genuardi, nel ringraziare la dirigenza dell’associazione: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per avermi voluta come socia della vostra bellissima associazione. È per me un grande onore poter contribuire, anche nel mio piccolo, alla tutela e alla diffusione della memoria storica, un patrimonio prezioso che appartiene a tutti noi mussomelesi”. Due ore di piacevole d’incontro