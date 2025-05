Fratres di Mussomeli e la 25^ pedalata ecologica in direzione del Castello e Parco Urbano: 2 giugno

MUSSOMELI – La benemerita Fratres non dimentica i suoi consolidati appuntamenti annuali del 2 giugno , giornata festiva, che profumano di aggregazione, di amicizia, di solidarietà e soprattutto di promozione sociale con la diffusione della cultura della donazione del sangue. In primis la Fratres, guidata dal presidente Vincenzo Sorce, in collaborazione della Misericordia e dell’Associazione degli Amici della MTB che dall’anno scorso danno il loro entusiastico impulso all’evento. E’ questo il programma diffuso e concordato: “Anche quest’anno il Gruppo Fratres Mussomeli, la Misericordia e gli Amici della Mountain Bike organizzano la 25^ PEDALATA ECOLOGICA 02 GIUGNO 2025. Quest’anno l’arrivo sarà al Parco Urbano dove nel pomeriggio, in collaborazione con altre associazioni saranno svolte diverse attività. Alle 11:30 è prevista una pausa merenda gentilmente preparata da The Good Kitchen, e alle 13:00 saranno offerti a tutti i partecipanti alla pedalata panino e salsiccia”.