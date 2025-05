Elezioni provinciali: Gruppo politico “Sutera nel cuore”: “dialogo continuo, in sinergia con il Consiglio provinciale”

SUTERA –In riferimento alle elezioni provinciali del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, dal Gruppo politico “Sutera nel cuore” (info.suteranelcuore@gmail.com)

riceviamo e pubblichiamo: “Con le recenti elezioni provinciali si apre per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta una nuova fase politica all’insegna della responsabilità e della rappresentanza dei territori. In quest’occasione, è doveroso rivolgere un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Presidente Walter Tesauro e a tutti i consiglieri eletti, con l’auspicio che possano lavorare nell’interesse collettivo, dando voce alle istanze delle comunità locali.

Il gruppo politico Sutera nel Cuore ha giocato un ruolo tutt’altro che marginale nella fase di composizione delle liste. In particolare, la figura della consigliera Carmelina Alongi è emersa per spirito di servizio e visione strategica, contribuendo all’equilibrio della lista e al raggiungimento di un risultato concreto. Il dato politico è evidente e significativo: l’elezione di Cuvato, Comparato e Petitto massimizza la rappresentanza e il peso del territorio all’interno del consiglio provinciale.

Questo risultato rafforza il ruolo di Sutera nel Cuore nello scacchiere politico provinciale, con punti di riferimento stabili e riconoscibili a livello istituzionale. Il contributo dato non si esaurisce con l’elezione, ma pone le basi per un dialogo continuo, in sinergia con il Consiglio provinciale, con le istanze locali e per una presenza attiva nelle dinamiche decisionali”.