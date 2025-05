Disabili psichici, De Luca (M5S): “Dalla Regione ok a uniformare le procedure per il budget di salute nelle Asp. Stop ai risultati a macchia di leopardo”

È l’impegno preso ieri dall’assessore alla Salute Daniela Faraoni nel corso di un incontro promosso dal capogruppo del Movimento 5 Stelle e da diversi sindacati, associazioni e consulte per la tutela della salute mentale.



Basta a procedure e modelli organizzativi diversi nelle Asp siciliane che portano a risultati a macchia di leopardo per la gestione dei budget di salute. Protocolli e procedure vanno uniformati per garantire trattamenti uniformi e progettazione di qualità a tutti i pazienti.

“È questo, in sintesi – dice il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca – l’impegno assunto ieri dall’assessore alla Salute Daniela Faraoni nel corso di un incontro durante il quale si è affrontato il tema del budget di salute in Sicilia, svoltosi presso l’assessorato di piazza Ottavio Ziino a Palermo con sindacati, associazioni e consulte per la tutela della salute mentale”.

“La situazione – spiega Antonio De Luca – è molto variegata in Sicilia: si va da Asp che non hanno mai bandito nessun budget a quelle ferme al 2022, da quelle che hanno bandito i budget per il 2024 a chi ha bandito 60 budget per il 2023 e per il 2024 ha dato corso a tutte le procedure, ma i progetti non sono mai partiti. Una situazione così eterogenea, a fronte di una platea con esigenze pressanti ovunque allo stesso modo, rischia di diventare discriminatoria. Occorre quindi individuare i punti deboli e i punti di forza delle varie procedure e intervenire celermente uniformando le procedure e responsabilizzando i direttori generali delle Asp”.

All’assessore Faraoni è stata avanzata la richiesta di ulteriori incontri per discutere:

1. della revisione delle linee guida sulle dotazioni organiche nei dipartimenti di salute mentale per includere tutte le figure professionali. 2. della riorganizzazione dei servizi di Neuropsichiatria Infantile, per affrontare l’emergenza nei disturbi giovanili. 3. della verifica delle Comunità Terapeutiche Assistite e della rete residenziale per garantire percorsi riabilitativi efficaci e ridurre la migrazione sanitaria.

“Sul fronte dei budget di salute – conclude Antonio De Luca – l’assessore ha mostrato grande sensibilità, disponibilità all’ascolto e volontà di intervenire sulle Asp per mettere a regime questo strumento, per questo a breve le chiederò di organizzare un incontro con i manager delle Asp per definire una piano operativo che consenta di recuperare l’arretrato accumulato e l’adozione di procedure comuni”.