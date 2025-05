“Da Castello a Castello”. Alunni del Comprensivo “Barbera” di Caccamo nella Terra di Manfredi. Esibizione orchestre in Piazza Umberto.

MUSSOMELI – I ragazzi del “Leonardo’ S Ensemble di Mussomeli, accompagnati dal corpo docente ad indirizzo musicale della “Leonardo Da Vinci”, c’erano stati in trasferta a Caccamo lo scorso 22 maggio per il gemellaggio “Da Castello a Castello” col Comprensivo “Barbera”, di cui è dirigente scolastico la professoressa Marilena Anello. Una visita per suggellare, con le attività di gemellaggio, le affinità delle tradizioni musicali e le pratiche di insegnamento tra i due istituti scolastici. Hanno visitato il Castello della cittadina palermitana ed hanno eseguito alcuni brani musicali. Il successivo 28 maggio gli alunni di Caccamo, ricambiando la visita, sono arrivati a Mussomeli e, accompagnati dalle guide e dal personale comunale, hanno avuto modo di visitare l’antico maniero anche al suo interno, inerpicandosi fino alla cima. Nel pomeriggio, nella cornice di Piazza Umberto, in mezzo a un coreografico girotondo, le due orchestre gemellate, fra i calorosi applausi del pubblico, hanno eseguito i loro repertori musicali. Presenti la dirigente scolastica Alessandra Camerota ed il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania e l’assessore alla Pubblica Istruzione Jessica Valenza che hanno dato il loro saluto.