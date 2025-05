Caltanissetta. Centro per l’impiego, ampia partecipazione alla seconda edizione dell’Inclusion Job Day

Seconda edizione dell’“inclusion job day”: una giornata di incontro tra le aziende e gli utenti delle categorie protette al centro per l’impiego per garantire pari opportunità e diritto al lavoro.

Mercoledì 28 Maggio, presso gli uffici del Centro per l’impiego di Caltanissetta, si è svolta la seconda edizione dell’“Inclusion Job Day” . Un incontro fortemente voluto dal Centro per l’impiego, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, per permettere ai soggetti iscritti alle categorie protette di sostenere colloqui di lavoro con numerose ditte locali e nazionali. L’iniziativa ha riscontrato grande successo vedendo la partecipazione di circa un centinaio di utenti e 9 aziende (Gruppo Alca s.r.l., Gruppo Arena, Gruppo C.D.S., Gruppo Patti, Caaf Cgil, Md s.p.a, Vigilanza Italia, Humangest, Cryogiam). Durante la giornata, le aziende hanno avuto l’opportunità di incontrare i potenziali candidati, individuarne le competenze e conoscerne le aspirazioni e i percorsi professionali. L’incontro si inserisce in un ciclo di eventi cominciato il 27 novembre dello scorso anno e che si protrarrà fino all’8 ottobre.











L’obiettivo è quello di favorire l’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate permettendo agli utenti di svolgere più colloqui di lavoro nell’arco della stessa giornata. Il centro per l’impiego, dunque, si impegna ad affiancare e guidare i candidati nelle ricerca di occupazione e a promuovere una cultura del lavoro più equa e accessibile, garantendo pari opportunità e valorizzazione dei talenti. Hanno contribuiro alla realizzazione dell’evento: il Dirigente del Servizio VIII Dott. Massimo Brucato, la Dott.ssa Simona Sidney Fiscina, la Dott.ssa Claudia Candura, il Dott. Giuseppe Crapanzano, la Sig.ra Calogera Talluto, la Sig.ra Elvira Maria Giarratano, il Sig. Maurizio Calabrese (Addetti al Servizio collocamento mirato) e la referente provinciale di Sviluppo Lavoro Italia Dott.ssa Rita Vincenza Daniele.