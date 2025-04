Caltanissetta. Alle prossime elezioni provinciali “Noi Moderati” sosterrà il candidato presidente Conti

CALTANISSETTA. Con l’approssimarsi delle imminenti elezioni per il Libero Consorzio di Caltanissetta e della celebrazione del primo congresso della provincia nissena il partito NOI MODERATI ha definito il programma elettorale e le linee guida programmatiche in coerenza con le indicazioni del centrodestra nazionale e regionale.

In una nota ha sottolineato: “A valle di un significativo ed intenso confronto volto alla valorizzazione delle sollecitazioni territoriali, nel rispetto delle diversità di vedute ma sempre all’interno della cornice valoriale e di leali alleanze politiche, si è concluso il dibattito per il raggiungimento degli obiettivi di crescita individuati dal partito regionale.

Con riferimento al quadro comunale, nel valorizzare l’esperienza maturata in questo breve periodo di governo della giunta comunale di Caltanissetta, amministrata dal sindaco Tesauro, il gruppo esprime un generale apprezzamento per le cose fatte e mostra fiducia che nell’arco di questo quinquennio saranno portate a termine tutte le iniziative condivise nel programma elettorale, queste sono state le ragioni che ci hanno portato a sostenere la sua elezione e sono l’impegno quotidiano dei consiglieri e degli assessori che ci rappresentano. L’impresa è molto impegnativa e richiede la massima focalizzazione di tutti gli attori, dai consiglieri in aula ai singoli assessori e alla presenza attenta del Sindaco senza alcuna distrazione.

La sostenibilità del progetto politico di NOI MODERATI in ottica di buon governo e rispetto degli accordi elettorali e politici non può essere messo in discussione da diversità di vedute né di divisioni o contrasti. Il partito sosterrà il candidato espressione del centrodestra Massimiliano Conti e punta a consolidare la propria presenza all’interno del Libero Consorzio con un consigliere eletto all’interno della lista presentata”.