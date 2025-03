Parco archeologico di Selinunte, martedì 25 l’assessore Scarpinato presenta il nuovo logo

Martedì 25 marzo alle 11 nell’antiquarium Falcone e Borsellino del Baglio Florio del Parco di Selinunte, saranno presentati nel corso di una conferenza stampa la nuova immagine grafica del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, e il piano di segnaletica e servizi che sarà adottato in vista della prossima estate. Parteciperà l’assessore regionale dei Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato.

Durante l’incontro si parlerà anche dell’antica Selinùs, per rintracciare i suoi confini e la sua essenza di importante centro abitato che si affaccia sul mare, alla luce degli scavi in corso nell’area nord di Galera Bagliazzo condotti dal Parco di Selinunte, che stanno riservando sorprese inaspettate agli archeologi.

Interverranno anche il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, il direttore del Parco, Felice Crescente, Carlo Zoppi dell’Università del Piemonte Orientale e Marco Correra di ArcheOfficina, Letizia Casuccio, direttrice generale di CoopCulture e Antonio Giancontieri di Atelier790 che ha curato la nuova identità visiva del parco archeologico.