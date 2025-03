Caltanissetta. Dalla manutenzione aree giochi delle villette comunali all’installazione di Guardia Fari per ipovedenti, gli emendamenti presentati dalla consigliera Mosca

Gli emendamenti al bilancio presentati dalla consigliera del Comune di Caltanissetta Giusy Mosca interessano diverse parti della città. Inoltre, la consigliera Mosca scrive in una nota che “Caltanissetta sarà particolarmente attenzionata dall’Amministrazione in questo bilancio.”

Tra i primi emendamenti vi è la manutenzione e l’arredo gioco delle villette comunali di piazzetta Marinai in via F. Turati e del Villaggio Santa Barbara in corso Italia. Al quale si va ad aggiungere il ritorno della Festa dei Lavoratori al Villaggio Santa Barbara. Il terzo emendamento presentato impegna la somma per la manutenzione straordinario del manto strada di contrada Lannari. A tale riguardo la consigliera Mosca sottolinea di aver presentato una mozione che si discuterà in aula per la manutenzione straordinaria del manto stradale dell’intera città.

Altro emendamento presentato riguarda l’installazione di Guardia Fari, ovvero piccoli emittori di radiofrequenze collocati nello spazio in corrispondenza dei punti di interesse, “attraverso cui interagire e che permetteranno ai bastoni radio di guidare persone ipovedenti, persone con difficoltà motorie e persone della terza età verso mete indispensabili e in piena autonomia.”

La consigliera conclude affermando che gli emendamenti verranno illustrati in sede di approvazione di bilancio.