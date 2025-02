Sommatino. Finanziata la sistemazione di via Trabia e dello spazio antistante lo stadio: i ringraziamenti dell’amministrazione comunale

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale ha inteso porgere un doveroso ringraziamento all’Onorevole Michele Mancuso di Forza Italia, all’Onorevole Salvatore Scuvera di Fratelli d’Italia e al Commissario provinciale della Lega Leonardo Burgio (Sindaco di Serradifalco), per il loro impegno il finanziamento del ripristino del manto stradale di via Trabia e dello spazio antistante gli spogliatoi del Campo Sportivo, spesso oggetto di allagamenti.

L’amministrazione comunale ha anche ringraziato pubblicamente il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia composto dai Consiglieri Giuseppe Galante e Calogero Cellauro che, seppur in opposizione alla Giunta Letizia si sono spesi per far arrivare somme da investire per la nostra comunità, il Consigliere Comunale Totó Sammartino impegnatosi anche lui per fare arrivare investimenti per la comunità Sommatinese.

“Queste sono azioni concrete per il bene della collettività – conclude la nota – ed è doveroso ringraziare da parte di questa Amministrazione le diverse forze politiche da cui provengono, poiché dimostrano l’interesse e la cura verso il cittadino e la comunità, a prescindere dal colore politico di appartenenza”.