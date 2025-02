Serie D. Sancataldese – Nissa e Ordine pubblico: derby senza alcun incidente; il plauso a Polizia e Carabinieri

Derby e ordine pubblico. La Questura ha compiuto un grossissimo sforzo organizzativo, di uomini e di risorse al fine di assicurare il corretto fluire del pubblico nei rispettivi settori del “Valentino Mazzola”. Con essa anche i Carabinieri e la Polizia municipale di Caltanissetta e San Cataldo che hanno assicurato la viabilità. I timori che potesse accadere qualche scontro tra le tifoserie, considerata la grande rivalità esistente, ha lasciato il posto alla consapevolezza che la Polizia e i Carabinieri, attraverso un coordinamento efficiente ed efficace, è riuscita a veicolare nel migliore dei modi le rispettive tifoserie all’interno dello stadio.

La partenza dei 350 tifosi della Nissa dal “Palmintelli” alla vicina San Cataldo è stata curata e gestita in maniera ottimale e senza che accadessero episodi di criticità. L’arrivo e la collocazione dei tifosi nella tribuna coperta è avvenuta in maniera tranquilla. Poi grande festa dello sport. La rete lampo del bomber della Nissa Diaz, il pari al 16’ dell’attaccante verdeamaranto Bonilla, sfottò, tanto tifo per Sancataldese e Nissa ma fortunatamente nessun grave episodio e un controllo a 360 gradi dei livelli di sicurezza dentro e fuori lo stadio.

Insomma un bel dieci e lode in materia di sicurezza per un derby che era annunciato ad alta tensione e che, invece, grazie ad un livello organizzativo e gestionale posto in essere dalle forze dell’ordine è diventato una festa di sport finita in parità con un punto a testa per Sancataldese e Nissa.