Rotary Club Mussomeli e alunni del “Leonardo da Vinci”: Presentato il “Progetto SCIALLA”

MUSSOMELI – Il Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta ha promosso il Progetto educativo “Scialla”, mirato a sensibilizzare i giovani sulle conseguenze sociali e giuridiche delle loro azioni quotidiane. Il Rotary Club Mussomeli Valle del Platani ha avviato con successo questa importante iniziativa, coinvolgendo le classi delle terze medie delL’ Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mussomeli. Il primo incontro si è svolto il 30 gennaio scorso ed è stato aperto da Giuseppe Misuraca, referente del Rotary Club Mussomeli per il “Progetto Scialla”; egli ha illustrato gli obbiettivi dell’evento e il significato del termine “Scialla” (stai sereno), modo di dire dei giovani, soprattutto in romanesco o in napoletano, in risposta alle raccomandazioni fatte dagli adulti quando li vogliono richiamare a comportamenti più adeguati e più consoni al vivere civile. G. Misuraca ha, poi, presentato la presidente del Rotary Club Mussomeli Valle del Platani, Norina Ferlisi che ha fatto un saluto; ha, successivamente, passato la parola alla dirigente scolastica Prof.ssa Alessandra Camerota ed ha, infine, presentato gli attuatori del progetto: la psicologa Gabriella Giambrone e l’avvocato Luigi Culora. Presenti all’evento il luogotenente Salvatore Imbesi, la socia del Rotary Club Mussomeli Maria Carmela Falletta e le insegnanti Graziella Lo Manto, Rosetta Alaimo, Maria Teresa Canalella e Mariella Amore. Il laboratorio esperienziale, svolto dalla dott.ssa Gabriella Giambrone, ha avuto lo scopo di condurre gli studenti a comprendere come le loro scelte possano influire sul benessere psicologico proprio ed altrui ed anche sulle relazioni interpersonali instaurate quotidianamente. Gli studenti hanno avuto modo di trattare argomenti legati ai comportamenti e alle scelte di vita, attraverso attività pratiche, giochi di ruolo e dibattiti di gruppo. Ogni classe ha analizzato tematiche differenti riflettendo su alcuni elementi significativi emersi, come l’attenzione al prossimo, l’ascolto dell’altro, l’empatia, l’autostima, la sicurezza di sé e, non per ultimo in ordine di importanza, le implicazioni psicologiche e sociale delle azioni quotidiane. Queste attività hanno stimolato una discussione profonda tra gli studenti che, entusiasti e curiosi, hanno avuto l’opportunità di esprimere punti di vista differenti e di confrontarsi anche con la psicologa acquisendo consapevolezza riguardo alle proprie azioni quotidiane e all’impatto di esse sulla vita sociale. L’incontro si è concluso con un “viaggio all’interno del giardino dei propri sentimenti”, forte momento di riflessione durante il quale i ragazzi hanno avuto modo di esprimere le proprie impressioni ed emozioni. Con questo progetto, il Rotary Club Mussomeli Valle del Platani ha dato un importante contributo alla crescita dei giovani, favorendo un’occasione di formazione fondamentale e stimolando i ragazzi a riflettere su come costruire un futuro più consapevole e responsabile.