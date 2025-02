Riesi. Fratelli d’Italia, Nico Riccobene eletto coordinatore cittadino e inaugurato nuovo circolo. Scuvera(FdI): “Abbiamo scritto un’altra pagina importante”

“Oggi a Riesi abbiamo scritto un’altra pagina importante per Fratelli d’Italia. Con il congresso cittadino, il nostro partito si è ulteriormente radicato nel territorio, eleggendo Nico Riccobene come coordinatore cittadino. Un giovane preparato, con passione e visione, pronto a dare il suo contributo non solo alla crescita del partito, ma anche allo sviluppo della comunità riesina.” Ad annunciarlo è l’onorevole Salvatore Scuvera(FdI) che continua affermando che è stato inaugurato ufficialmente il circolo di Fratelli d’Italia a Riesi, “un presidio che sarà un punto di riferimento per il confronto, l’azione politica e la risoluzione delle problematiche del territorio. Il mio impegno sarà massimo affinché questo spazio resti vivo e vicino ai cittadini, offrendo loro risposte concrete e opportunità di crescita.”

“Sulla scia del lavoro portato avanti dal nostro leader Giorgia Meloni – continua ancora l’onorevole Scuvera – Fratelli d’Italia continua a consolidarsi in ogni realtà locale, rafforzando la propria organizzazione e offrendo ai territori riferimenti politici concreti. Il nostro partito cresce perché mantiene un rapporto solido con la gente e lavora ogni giorno per il bene delle comunità, con azioni mirate ed efficaci. Ringrazio l’On. Eliana Longi per la sua presenza e il suo costante impegno, così come tutti i dirigenti provinciali della provincia di Caltanissetta che ci hanno raggiunto, dimostrando la forza e l’unità della nostra squadra. Ringrazio tutti gli intervenuti, il sindaco di Riesi, Salvatore Sardella, gli assessori, i consiglieri e i rappresentanti delle altre forze politiche. Ignazio Raniolo, vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha coordinato i lavori con professionalità e dedizione, garantendo il pieno svolgimento del congresso. Fratelli d’Italia cresce, si radica e lavora concretamente per il territorio. Avanti, insieme!”