Resuttano, riconoscimento per don Ignazio Carrubba: la nomina di consigliere nazionale Faci

resuttano – Un ulteriore importante riconoscimento per l’Arciprete Parroco di Resuttano, don Ignazio Carrubba. Già delegato regionale della FACI (Federazione delle Associazioni del Clero Italiano) dall’11 gennaio 2023 e presidente diocesano dal 2019 per volontà del vescovo Mons. Mario Russotto, il 7 febbraio scorso è arrivata la notizia che don Ignazio è stato nominato Consigliere Nazionale della FACI, subentrando a Mons. Franco Maio, recentemente scomparso a Roma il 21 gennaio. Pochi giorni dopo questa gioia, per l’Arciprete di Resuttano sono in programma i primi impegni ufficiali. Il 12 e 13 febbraio, infatti, insieme al vescovo Mons. Russotto, accoglieranno il Presidente Nazionale della FACI, Mons. Antonio Interguglielmi, e il vice presidente Giovanni Giove. Mercoledì 12, durante il ritiro mensile del clero di Caltanissetta, che si terrà presso il Monastero delle Sorelle Povere di Santa Chiara, parleranno ai sacerdoti spiegando il ruolo della FACI, che da oltre un secolo sostiene il clero italiano. Giovedì 13 febbraio, alle 10:30, presso il Seminario Vescovile, incontreranno i 18 delegati diocesani della Sicilia per fare il punto sull’andamento della FACI e sui tesseramenti nelle 18 chiese locali. Inoltre, sempre martedì 12 febbraio, il presidente Mons. Interguglielmi, il vice presidente Giovanni Giove e il neo delegato nazionale FACI, don Ignazio Carrubba, saranno ospiti del programma Work in Progress sulle frequenze 95 FM della Radio Comunità Nuova di Resuttano, alle ore 18:00. Durante l’intervista, approfondiranno il loro ruolo, l’impegno della Federazione sul clero italiano e sul suo impatto nella società. (DANIELE POLIZZI)