Potenziamento Asilo Nido “P. Noto”.Contributo al Comune di Mussomeli

MUSSOMELI – Con l’Accordo per la Coesione tra il Governo Meloni e la Regione Siciliana, per l’Area Tematica 10 (Sociale e Salute), sono stati previsti 25 interventi, per un totale finanziato di € 19.815.812,60 (quota FSC 21-27 ordinaria) nell’ambito dei Servizi Socio Assistenziali. Tra i beneficiari di questi finanziamenti, c’è anche il Comune di Mussomeli, che riceverà un contributo di € 590.500,00 per il potenziamento dell’asilo nido “P.Noto”. “Un ulteriore passo avanti – ha commentato il sindaco Catania – per migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili e promuovere il benessere collettivo. Un impegno concreto del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per la nostra comunità, a sostegno delle famiglie con bambini piccoli che necessitano di assistenza”. A breve saranno avviate le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori.