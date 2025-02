Mussomeli, targa marmorea per il prof.Angelo Barba. Iniziativa Arciconfraternita

MUSSOMELI . Una targa mamorea in memoria del prof Angelo Barba sarà collocata sul prospetto oratoriale dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento alla madrice, in occasione della prossima domenica delle Palme. E’ dell’altro ieri (11 febbraio) il nulla osta del Vescovo Mario Russotto che si associa al parere favorevole del Cappellano del sodalizio Padre Achille Lomanto per questo segno di memoria nei confronti del concittadino, nonché confrate della Madrice, poeta, professore e storico. Ne ha dato notizia il priore Alessio Barba che assieme al consiglio direttivo ha portato avanti l’idea, ringraziando il Presule e l’arciprete per l’ attenzione avuta nei confronti del confrate scomparso. L’iniziativa – hanno chiarito i promotori – vuole essere un piccolo segno di affetto, stima ed ammirazione verso una persona che ha tanto amato l’Arciconfraternita e il Paese di Mussomeli”.