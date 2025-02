Mussomeli, strade e strutture degradate. il cittadino Natalino Piazza: “Protestiamo per avere riconosciuti i nostri diritti”

MUSSOMELI – Una riflessione ad alta voce quella del cittadino Natalino Piazza che intende mettere sotto i riflettori della cittadinanza, lo stato di degrado delle strade di Mussomeli come quelle della via Giordano Bruno, Chopin, Via Leonardo da Vinci, trattandosi di un tratto viario dove è forte l’afflusso di ragazzi e insegnanti, in considerazione della presenza di edifici scolastici delle scuole superiori. Ma le storture sembrano essere tante e non finisce qui il racconto o meglio la segnalazione analitica dell’anzidetto cittadino delle cose che meritano di essere attenzionate. “Non mi si venga a dire che è dovuto ai lavori per il passaggio della fibra, riferendosi alle strade della parte bassa del paese, perché è da almeno 2 mesi che hanno fatto lo scavo e non si vedono più operai in questo tratto di strada”. E continuando la elencazione delle cose trascurate mette in risalto la villa “Papa Giovanni” con “giochi distrutti, ferri che escono dal pavimento molto pericolosi per i ragazzi, telecamere che non funzionano, la parte sottostante con erbacce, siringhe, spazzatura, bagni chiusi anche nel periodo estivo quando la villa è vissuta dai bambini piccoli”. Altra segnalazione riguarda la villa del parco urbano, dove è “abbandonata la parte per i disabili, difficile da raggiungere per chi ha una disabilità: “Vorrei capire, aggiunge Piazza, come un ragazzino sulla sedia a rotelle può raggiungere i giochi, insomma, non c’era posto peggiore per allocarla”? E ancora, “il campetto è abbandonato e versa in stato precario da anni, mentre potrebbe essere un posto meraviglioso per i ragazzi, un punto di aggregazione giovanile, in considerazione che ci sono 2 scuole calcio e varie associazioni sportive”. L’elenco della lagnanza continua con “il salotto della città”, ovvero la via Palermo- piazza Umberto con mattoni che scricchiolano al passaggio delle macchine, mattoni rotti macchiati (forse non era il materiale più idoneo?). Avviandosi alla conclusione, l’arrabbiato cittadino sottolinea: “Quale sviluppo ci può essere in un paese dove le strade d’accesso sono impraticabili o praticabili con ad alto rischio per la propria incolumità (Villalba/Mussomeli, Acquaviva /Mussomeli, Caltanissetta /Mussomeli); nella strada “Cordovese – Valle esiste e persiste una frana da anni. Ora la domanda che mi faccio e faccio a chi deve occuparsi di tutto ciò, cosa fa, ha fatto e che cosa farà e quali provvedimenti prenderà? Il Piazza si chiede anche se l’opposizione, in consiglio comunale, esiste o non esiste. Concludendo Natalino Piazza invita i cittadini di Mussomeli a lamentarsi personalmente presso il palazzo di città senza guardare a nessun colore politico “perché si parla di avere riconosciuti i propri diritti”