È morta Maria Letizia Colajanni, presidente onoraria nazionale dell’Anpi e storica dirigente di Anpi Palermo.

“Grazie per il tuo impegno, la tua passione, il tuo enorme contributo nel diffondere i valori della Costituzione e dell’antifascismo, in particolare tra le ragazze e i ragazzi – scrive in un post Facebook l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) -. Tutta l’Associazione è vicina al dolore dell’ANPI provinciale di Palermo, in particolare del suo presidente Ottavio Terranova, e della famiglia.”

Profondo cordoglio viene espresso in una nota da Alfio Mannino e dalla segreteria della Cgil Sicilia per la scomparsa di Maria Letizia Colajanni. “La sua attività a favore dei più deboli e la sua iniziativa per i diritti delle donne e contro ogni fascismo con l’Anpi, sono pietre miliari – scrive la Cgil – di tutto il movimento progressista e sindacale della Sicilia. Il suo contributo alle iniziative della Cgil è stato continuo- prosegue la Cgil regionale- fino all’ultimo, segno di una profonda volontà di contribuire al cambiamento”. Maria Letizia Colajannni “è colonna portante della battaglia per i diritti e la democrazia – afferma la Cgil regionale- e il suo importante lascito morale farà parte del patrimonio su cui proseguiremo nella nostra battaglia per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne”.