Dal 25 febbraio al via le domande per il reddito di povertà in Sicilia:

Dal 25 febbraio sarà possibile fare domanda per il contributo una tantum a fondo perduto fino a 5.000 euro destinato alle famiglie in difficoltà residenti in Sicilia. Il reddito di povertà è una misura per aiutare i nuclei familiari con Isee inferiore a 5.000 euro, con priorità per famiglie con minori, persone in difficoltà e famiglie monogenitoriali. È stato pubblicato il decreto che stabilisce i criteri di assegnazione. I contributi sono suddivisi in base al punteggio ottenuto attraverso la valutazione del reddito e della situazione familiare: – 5.000 euro per chi ha più di 30 punti: – 3.500 euro per chi ha fino a 30 punti; – 2.500 euro per chi ha fino a 20 punti.Le domande possono essere presentate fino al 15 aprile 2025 esclusivamente online. La piattaforma per inviare le richieste sarà attivata nei prossimi giorni. Possono richiederlo: i residenti in Sicilia da almeno 5 anni, ️con Isee 2023 inferiore a 5.000 euro. Per maggiori informazioni e per fare domanda, sono disponibili gli addetti al CAF di fiducia o si può visitare il sito ufficiale https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:146a58cc-0e59-418a-b19e-a39645459adf